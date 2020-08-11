Video Yaşam Eren Bülbül'süz geçen 3 yıl... İyi ki varsın Eren... | Video

Eren Bülbül'süz geçen 3 yıl... İyi ki varsın Eren... | Video

Eren Bülbül'süz geçen 3 yıl... İyi ki varsın Eren... | Video
11.08.2020 | 01:00

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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında anılıyor.

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