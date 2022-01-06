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OTOMATİK OYNAT
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Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı | Video 06.01.2022 | 08:15
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Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi | Video 06.01.2022 | 08:15
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İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı | Video 06.01.2022 | 08:19
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Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı | Video 06.01.2022 | 08:19
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Gaziantep'te yine pitbull saldırısı! Dehşet anları kamerada | Video 06.01.2022 | 08:19
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Kayseri'de 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video 05.01.2022 | 16:30
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Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu | Video 05.01.2022 | 15:30
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İstanbul Bakırköy’deki lüks araç amblemi hırsızı minibüs şoförü kamerada 05.01.2022 | 14:55
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçılar, 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığın kilosu 50 liradan satışa sunuldu.