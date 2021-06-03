Video Yaşam Erzurum’da garip bir hava olayı, görenler gözünü alamadı | Video

Erzurum’da garip bir hava olayı, görenler gözünü alamadı | Video

Erzurum’da garip bir hava olayı, görenler gözünü alamadı | Video
03.06.2021 | 17:06

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Erzurum’da dün akşam saatlerinde garip bir hava olayı yaşandı. Kentin üzeri kızıla bürünürken, gökyüzünde oluşan manzarayı görenler ise gözlerini alamadı.

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Erzurum'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı. Erzurum'da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı. Gökyüzünde oluşan güzel görüntüler ise kameralara yansıdı.

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