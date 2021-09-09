Esenyurt'ta hemşeri derneklerine CHP kilidi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Esenyurt Belediyesi, 89 bin Vanlıyı ve 35 bin Sinopluyu temsil eden Sinop Kültür Evi ile Van Kültür Evi derneklerini mühürledi. Mühürlemeden 2 gün sonra bir başka skandal daha yaşandı. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'ın gece saatlerinde iki derneği de demir sopalı şahıslarla bastığı ortaya çıktı. Dernek başkanları saldırının ardından karakola giderek başkan yardımcısı ve saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu. Esenyurt Belediyesi mühürleme gerekçesini dernek binalarının dere ıslah projesi içerisinde kaldığı şeklinde açıklasa da, dernek başkanları siyasi nedenlerle derneklerinin kapatıldığını belirterek Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a tepki gösterdi.