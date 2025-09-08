Video Yaşam Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video
08.09.2025 | 12:35

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir işyerinin önünde yumruk yumruğa giren kadın ve erkeklerden oluşan tarafların o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya döndü. Bir işyerinin önünde kadın ve erkeklerden oluşan şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlarda ne olduğunu anlayamayan işyeri çalışanları olanları hayretle izlerken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
