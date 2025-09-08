Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 08.09.2025 | 12:35 İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir işyerinin önünde yumruk yumruğa giren kadın ve erkeklerden oluşan tarafların o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya döndü. Bir işyerinin önünde kadın ve erkeklerden oluşan şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlarda ne olduğunu anlayamayan işyeri çalışanları olanları hayretle izlerken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.