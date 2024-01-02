Eski sevgilisi ve ağabeyine kabusu yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde eski kız arkadaşı ile birlikte ağabeyi ve eşinin bulunduğu otomobile kurşun yağdıran saldırgan, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
YARALI ŞEKİLDE OTOMOBİLİ ACİL SERVİSE SÜRDÜ: SALDIRGAN SİLAH İLE YAKALANDI
İki tarafın mezarlık yakınında randevulaşarak buluştuğu ve yaşanan tartışmanın ardından şüpheli E.E.'nin bölgeden ayrıldığı esnada otomobile kurşun yağdırdığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında Alperen İ., yaralı şekilde otomobili Yeniket Devlet Hastanesi acil servisine kadar getirip yardım istedi. Yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan E.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheli E.E., olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte Karasu ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheli adliyeye sevk edildi.
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