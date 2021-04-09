Video Yaşam Eskişehir'deki Tokkal Ailesi katliamında flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'dan şaşırtan sözler...

Eskişehir'deki Tokkal Ailesi katliamında flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'dan şaşırtan sözler...

Eskişehir'deki Tokkal Ailesi katliamında flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'dan şaşırtan sözler...
09.04.2021 | 10:02

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Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa (29) hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıkarak savunmasını yapacak. Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, katil zanlısı Boğa için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları Ali Doruk, geçen Şubat ayında eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Boğa tutuklandı. Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi?ne açılan davada ise 'canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın İlkay'ı 27, Emel'i 18, Ali Doruk'u ise 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü bilgisine yer verildi.


Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa, emniyet ile savcılıkta verdiği ifadelerde aileyle aralarında herhangi bir husumet ve tartışma olmadığını iddia ederek, "İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yıldır tanışırız. Ailece görüşürüz. Ben daha önce inşaat işinde çalışıyordum. İlkay ise Cengiz Topel caddesindeki dükkanında cep telefonu satıyordu. Kendisinden taksitle telefon aldım; bu vesile ile tanıştık ve ailece görüşmeye başladık. Bu olayı, kimin, neden gerçekleştirdiği hakkında bir bilgim yoktur. Bu olayın şokunu, halen yaşıyorum. Çok üzüntülüyüm. Olayla ilgili bildiğim bir şey yoktur. Kim tarafından, nasıl yapıldı, hiçbir fikrim yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Bu olayla ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Şüphelinin bir an evvel yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından cinayetin ardından özel bir ekip kuruldu. Çevredeki 450 MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal'ın eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın katil zanlısı olduğunu belirledi. Boğa'nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 450 kamerada 700 saatlik görüntü incelenirken, katil zanlısı Boğa'nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği belinde mezura taşıdığı tespit edildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal'ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal'ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz bir poşete koyarak, dışarı çıktığı saptandı.


GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliye çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından SEGBİS yöntemiyle mahkemeye görüntülü olarak bağlanacak olan katil zanlısı Boğa, cinayet iddialara karşı savunmasını yapacak.

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