Video Yaşam Esra Erol 20 gündür kayıp olan Emre’yi buldu! Annenin feryadı stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu! | Video
Esra Erol 20 gündür kayıp olan Emre’yi buldu! Annenin feryadı stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu! | Video

Esra Erol 20 gündür kayıp olan Emre’yi buldu! Annenin feryadı stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu! | Video

30.03.2023 | 19:15

ATV'nin reyting rekorları kıran programları arasında yer alan ‘Esra Erol’da’ her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da ya katılan Fatma Hanım, 33 yaşındaki Emre Deccaloğlu’nun 20 gündür kayıp olduğunu belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi Emre Deccaloğlu’nu bularak bugün stüdyoya getirdi. Anne ve oğlunun kucaklaşması Esra Erol dahil tüm stüdyoyu ve izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte Esra Erol’da yaşananlar!

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