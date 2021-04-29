Esra Erol canlı yayın izle: 29 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Esra Erol'da esrarengiz olay: Sadık Bey'in nişanlısı Betül nerede?
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atv Esra Erol'da 29 Nisan 2021 Perşembe canlı yayınında; esrarengiz kayıp olayı! Hüseyin Kuş'un aracılığı ile tanıştığı Betül Hanım'la nişanlanan Sadık Bey dolandırıldı mı?
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