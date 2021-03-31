Esra Erol'da çirkin teklif iddiası! Mehmet Amca 36 yaş küçük Ebru Hanım'a 535 Bin TL'yi neden verdi?
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atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da 535 Bin TL dolandırıldığını iddia eden Mehmet Amca'ya kendisinden 36 yaş küçük Ebru Hanım'dan şok suçlama!