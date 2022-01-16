Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü | Video

Kocaeli Gölcük İlçesinde geçtiğimiz Cuma gecesi yaşanan olayda, evine giren bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Murat Yarar (37),kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan zanlı O.K. ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Gölcük İlçesi Yeni Mahallede, geçtiğimiz Cuma gecesi yaşanan olayda, oturduğu evin altı katından gelen seslere uyanan ve kontrol etmek amacıyla aşağı inen Murat Yarar (37), karşılaştığı kişi tarafından bıçaklandı.

Olayı gerçekleştiren zanlı hızla kaçarken, seslere uyan Yarar'ın ailesi, kendisini kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istenmesi üzerine, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı genci alarak hemen hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan Yarar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki akşam hayatını kaybederken, Kocaeli Polisi yapmış olduğu araştırmalar sonucu, olayın zanlısı olarak O.K'yi gözaltına aldı. Adli merciilere sevk edilen zanlı tutuklanırken, olayı gerçekleştiren kişinin eve hırsızlık amacıylamı girdiği yoksa kişisel husumeti nedeniyle mi girdiği araştırılıyor.