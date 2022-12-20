Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayata tutunamadı | Video

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında yaşanan patlamada ağır yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti.
Meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.