Video Yaşam Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video

Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video

04.10.2025 | 11:28

Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü. Olay yerine itifaye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçeride kalan bir kişinin mahsur kalma ihtimaline karşı arama yapılıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 00:31
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 04.10.2025 | 11:28
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 00:51
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 04.10.2025 | 10:51
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 00:28
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 04.10.2025 | 10:28
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 01:10
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48
Mersin’de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 01:03
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 04.10.2025 | 09:48
Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı! 00:28
Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı! 03.10.2025 | 22:58
Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: İki temel amaçla yol yürüyoruz 04:19
Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: “İki temel amaçla yol yürüyoruz” 03.10.2025 | 22:47
Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü! Kaza anı kamerada | Video 02:23
Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü! Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 16:33
Son Dakika: Muğla’da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video 03:18
Son Dakika: Muğla'da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video 03.10.2025 | 16:13
Taksim’de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video 01:15
Taksim'de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video 03.10.2025 | 16:13
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 03.10.2025 | 15:24
Tarsus’ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 04:30
Tarsus'ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.10.2025 | 15:22
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 00:22
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 03.10.2025 | 14:19
Denizli’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 00:38
Denizli'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 03.10.2025 | 13:53
Bilecik’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:42
Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.10.2025 | 13:52
Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar! | Video 01:23
Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: "Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar!" | Video 03.10.2025 | 12:39
Kız arkadaşını 4 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 01:23
Kız arkadaşını 4 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 03.10.2025 | 11:52
Adana’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 00:40
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 03.10.2025 | 11:27
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:44
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.10.2025 | 11:20
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:50
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 03.10.2025 | 11:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY