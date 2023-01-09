Fatih'te taksici 3 kişi tarafından darbedilerek öldürüldü! Dehşet anları kamerada | Video

İstanbul Fatih'te taksisinde kavga eden alkollü kişileri uyaran taksi şoförü Aydın Altun aldığı darbeler sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olay anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Hayatını kaybeden taksici Aydın Altun'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Fatih'in Çapa semtinde dün saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Aydın Altun (51) isimli taksi şoförü, sürücüsü olduğu araca Taksim istikametinden 3 müşteri aldı.

Bir süre sonra taksideki 2 yolcu, diğer yolcuyu darp etmeye başladı. Bunun üzerine taksi şoförü Aydın Altun, taksisinde kavga edilmesini istemediğini dile getirerek müşterilerden araçtan inmelerini söyledi.

Taksiyi Çapa'da durduran Aydın Altun, 3 müşteri tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine polis çağırdı. Polis ekipleri, darp edilen taksi şoförünü ve 3 kişiyi karakola götürdü.

Taksi şoförü karakola giderken aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi ise emniyet otoparkına çekildi. Öldürülen taksi şoförünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden polis ekipleri, şüpheliler M.A., F.G. ve E.N.G.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan taksicinin aracı durdurup polis çağırdığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.