Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çılgın dans figürleri sosyal medyada olay oldu
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Dans figürleri ile tanınan evlilik programı gelin adayı Solmaz Çiros'un katıldığı düğündeki çılgın dans görüntülerine sosyal medyada beğeni yağdı...