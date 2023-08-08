Filipinler’den Türkiye’ye gelin geldi: Hikayeleri herkesi etkiledi | Video
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde bedensel engelli Alihan Şahin (27), 5 yıl önce internet aracılığıyla tanıştığı Filipinli Maris Abraham'la (27) dünya evine girdi. Türk örf ve adetlerine uygun olarak düzenlenen düğün töreninde eline kına yakılan Filipinli gelin Abraham, aşkının peşinden Türkiye'ye geldiğini söyledi.
'ALİHAN'I GÜZEL KALBİ İÇİN SEÇTİM'
Nikah sonrası sevinç gözyaşları içinde konuşan Maris Abraham ,Hepinize beni bu kadar sıcak ve güzel karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Farklı kültürden birisi olarak beni kabul ettiğiniz için çok minnettarım. Ailemden ve arkadaşlarımdan uzak burada olduğuma inanamıyorum. Onları çok özlüyorum. Burada her zaman bana güzel davranan ve arkamdan duran büyük bir ailem var artık. Alihan ve bana saygı duyan herkese teşekkür ederim. Alihan'ın ailesi bana bir prenses ve kendi kızları gibi davranıyorlar. Farklı kültürlerden olsak da birbirimizi tamamlıyoruz. Alihan'ın dünyası çok renkli. Her zaman herkes için en iyisini diliyor. Birlikte hayatı keşfetmemiz için onun iyi ve kötü gününde, hastalıkta ve sağlıkta onun yanında olacağım. Çünkü ben onun yarısıyım. Ben onun eşiyim ve ona her zaman iyi davranacağım. Böyle bir ailem olduğu için çok şanslı hissediyorum diye konuştu.
Alihan Şahin ise, "Eşimle internetten tanıştık ve 5 yıldır birlikteyiz. Babam ile birlikte Filipinlere gittik. Eşimin ailesiyle orada tanıştık. Orada evlenerek Aksaray'ın Ortaköy ilçesine düğün yapmak için geldik. Çok güzel bir düğünümüz oldu." diye konuştu.
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