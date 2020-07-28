Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı fındık fiyatı Karadeniz’de memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz yıla oranlar artan fiyat 22.50 lira oldu. Samsun Çarşamba ilçesi Sahil Köyü’nden fındık üreticisi köylüler SABAH Gazetesi’ne konuştu. Üreticiler, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz 19-20 lira bekliyorduk. Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak ve 300 bin lira kar yapacak” dedi.