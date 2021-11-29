Video Yaşam Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var
Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var

Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var

29.11.2021 | 17:36

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OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli, Düzce ve Sakarya illerinde oldukça etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece başlayan şiddetli rüzgâr, birçok yerde saksıları ve çöpleri devirdi. Bazı bölgelerde ise tente ve çadırları uçurdu. Gebze’de ise bir cami inşaatında çöken çatı nedeniyle, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

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