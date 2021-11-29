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OTOMATİK OYNAT
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Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var 29.11.2021 | 17:36
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Kadıköy'de lodosun etkisiyle otomobilin üstüne ağaç devrildi | Video 29.11.2021 | 16:41
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Lodosta can pazarı kamerada | Video 29.11.2021 | 16:33
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Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada | Video 29.11.2021 | 16:02
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Motosikletliler lodos nedeniyle köprülerde zor anlar yaşadı | Video 29.11.2021 | 14:52
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Ambarlı Limanı'nda konteynerler TIR'ın üstüne devrildi | Video 29.11.2021 | 15:43
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Son dakika! Çatalca'da lodos TIR'ları böyle devirdi | Video 29.11.2021 | 15:43
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İstanbul Çatalca'da lodos TIR'ları devirdi 29.11.2021 | 15:19
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SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de sanayi sitesinde çatının uçma anı kamerada! 29.11.2021 | 15:13
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Kavaklı Stadı'nın aydınlatma direği böyle devrildi | Video 29.11.2021 | 15:09
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Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kamerada | Video 29.11.2021 | 15:09
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İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu | Video 29.11.2021 | 15:07
Kocaeli, Düzce ve Sakarya illerinde oldukça etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece başlayan şiddetli rüzgâr, birçok yerde saksıları ve çöpleri devirdi. Bazı bölgelerde ise tente ve çadırları uçurdu. Gebze’de ise bir cami inşaatında çöken çatı nedeniyle, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.