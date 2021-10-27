Freni boşalan minibüs yokuş aşağı kaydı... Son anda faciadan dönüldü! | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Akılalmaz olay! Cips poşetinden uyuşturucu çıktı 27.10.2021 | 14:58
02:20
03:59
01:30
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı 27.10.2021 | 14:36
01:50
02:27
Evlerini silah atölyesine çeviren baba ve oğluna baskın 27.10.2021 | 14:19
01:57
00:49
Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi | Video 27.10.2021 | 13:44
00:45
Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video 27.10.2021 | 13:08
02:33
00:24
Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti | Video 27.10.2021 | 13:08
01:40
Ağrı'da termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi 27.10.2021 | 12:05
02:04
Kars’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı 27.10.2021 | 12:04
00:47
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 27.10.2021 | 12:17
04:28
Kaybolan köpeğini aradığı falezler bu kez sonu oldu | Video 27.10.2021 | 12:03
02:04
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 27.10.2021 | 12:03
05:58
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 27.10.2021 | 11:37
01:40
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 27.10.2021 | 11:45
05:06
00:58
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 27.10.2021 | 11:28
Beşiktaş'ta freni boşalan minibüs, yokuş aşağıya doğru kayarak doğalgaz kutusuna çarptı. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazada yoldan geçen bir kişinin saniyelerle kazadan kurtuluşu ve kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, bebek Mahallesi Küçük Bebek Dere Sokağında saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Topaloğlu'nun kullandığı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. Minibüs yokuş aşağıya doğru kayarak bina girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpma nedeniyle büyük bir gürültü duyuldu. Doğalgaz kutusunun parçalanması nedeniyle etrafa gaz yayıldı. Sürücü kendi imkanları ile minibüsten çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Freni patlayan minibüsün doğalgaz kutusuna çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin yoldan geçtiği sırada hızla gelen minibüsün bina girişindeki doğalgaz kutusuna çarpması görülüyor. Saniyelerle kazadan kurtulan kişi, olayın şokunu atlattıktan sonra şoföre yardım ediyor. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Küçük Bebek Caddesi, minibüsün çekilmesinin ardından normale döndü.