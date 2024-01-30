Video Yaşam Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

30.01.2024 | 12:24

Gaziantep’in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan Halil Çağlar'ın silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün meydana gelen gelen olayda Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek
eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar ve Baldızı Adile Oymak'ı yaralamıştı. yaşanan olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birinin silahla vurup eve koşarak diğer aile fertlerine ateş ediyor. daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor.

Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Olaya ilişkin vatandaşlar tarafından çekilen kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Çağlar, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Eşiyle yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Ayrıca Halil Çağlar, eşini ve ailesine kurşun yağdırdıktan sonra aracına binerek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine kaçtığı görüldü. Öte yandan, komşu ve aile fertleri korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

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