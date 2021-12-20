Gaziantep'te zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video

Gaziantep’in Araban ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi polisin 70 kişilik özel ekibin katılımıyla sabaha karşı düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Araban İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Narkotik, Özel Harekât ve Terörle Mücadele ekiplerinden oluşan 70 kişilik özel ekibin katılımıyla, sabaha karşı uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Yenialtıntaş, Yeşilova, Mehmet Gökçek ve Dumlupınar mahallerinde bulunan 6 adrese baskın düzenlendi. Önceden belirlenen evlere giren polis ekiplerinin araması sırasında uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen M.Y (22), E.K (38), V.T (42), M.Y (37), H.D (21), M.Ç (31) ve U.D (33) gözaltına alındı.

2 aylık teknik takip sonrasında düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan özel aparatlar ele geçirildi.