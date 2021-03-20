Gebze’de fabrika yangını: 200 güvercin telef oldu

Kocaeli Gebze İlçesi Pelitli Mahallesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, akşam saatlerinde çıkan yangında 50 bin lira hasat meydana gelirken, fabrika sahibinin beslediği 200 güvercin telef oldu.

Kocaeli Gebze İlçesi Pelitli Mahallesinde faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri üretimi yapan fabrikada, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Fabrikadan çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin çatısında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.