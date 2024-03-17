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Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yüksekova’da yetişiyor | Video

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yüksekova’da yetişiyor | Video

17.03.2024 | 10:37

Hakkâri’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen “Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor” projesi kapsamında öğrenciler robotik kodlama, tasarım ve arduino alanında eğitim alıyor.

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Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in desteklediği 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesi kapsamında Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde robotik kodlama kursu açıldı. Eğitime katılan öğrenciler, akıllı tahtadan da yararlanarak bilgisayar başında robotik kodlama ile tasarım yapmayı öğreniyor. Projenin temel amacının öğrencileri yazılım alanında geliştirmek olduğunu söyleyen Bilgisayar Mühendisi Dilvin Yaşar, "Hafta sonları lise öğrencilerimize robotik kodlama, hafta içi ise mezun ve işsiz öğrencilerimize arduino ile mobil programlama eğitimi vermekteyiz. Şu an lise öğrencilerine, mezun öğrencilere ve işsizlere yönelik kapsamlı bir eğitim vermekteyiz. Lise öğrencilerimiz temel robotik kodlama öğreniyor. Bir hafta sonra bu kursumuz son bulacaktır. Robotik kodlama eğitimini tamamladıktan sonra yapay zeka ile modelleme eğitimi için kurs açacağız" dedi.

"EĞİTİM SONUNDA ÖĞRENCİLERİMİZE AVRUPA BİRLİĞİ ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEK"
Eğitimin sonunda öğrencilere sertifika verileceğini aktaran Yaşar, "Eğitime katılan gençlerin iş hayatında başarılı olmaları için gereken teknoloji becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Bir veya bir buçuk hafta sürecek eğitim sonunda öğrencilerimize Avrupa Birliği onaylı sertifika verilecektir. Öğrencilerimiz en iyi şartlarda eğitim görüyor. Sınıflarımız 10 kişilik. Ders için kullandığımız bilgisayarların işlemcisi oldukça yüksek. Öğrencilerimiz burada en iyi şartlarda eğitim görmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin ulaşımını ve öğlen arası öğününü sağlıyoruz. Şu an Ramazan ayında olduğumuz için öğlen öğününü kumanya şeklinde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan lise öğrencisi Büşra Duman ise robotik kodlama ile tasarım yapmayı öğrendiğini belirterek, "Peyzaj mühendisi olmak istiyorum. Şu anda da robotik kodlama ile bir bahçe tasarlıyorum. Aldığım eğitim ileride iş hayatımı kolaylaştıracak. Bize bu fırsatı sunan başta Vali Ali Çelik olmak üzere hocamıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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