Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada | Video
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Bahçelievler'de 2 şahsı, bir kadına tekme tokat saldırdı. Eline aldığı sopayla kendini korumaya çalışan kadın, tekme ve tokatlarından kurtulamadı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.
Olay geçtiğimiz gece Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerde bir kadın ve iki adam sokakta sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından şahıslardan biri kadına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Bir süre kendisine yumruk ve tekmelerle atan adama kadın, elinde bulunan sopayla karşılık verdi. Bu sırada sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs olayı uzaktan izleyen diğer arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. İki adamın saldırısına elinde bulunan sopayla karşılık veren kadın daha fazla dayanamadı ve yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.