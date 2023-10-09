Gençleri kandırarak PKK kamplarına götüren şüpheli yakalandı | Video 09.10.2023 | 13:58 Gençleri kandırarak terör örgütü PKK'nın kamplarına katılmalarını sağlayan şüpheli, Diyarbakır'da yakalanarak Kocaeli'ye getirildi. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin Kuzey Irak'ta kamplarında eğitim gören ve Türkiye'de de örgüt adına eylemlerine katılan M.B.'nin peşine düştü. Kocaeli ve İstanbul'da gençleri kandırarak Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütü kamplarına götüren M.B.'nin hem örgüt kamplarında hem de örgütün şehir yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlendi. Diyarbakır'da olduğu belirlenen M.B., düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen M.B., ifadesi sonrasında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.