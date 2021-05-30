Gerginlik sürüyor! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a yanıt geldi

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programının bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı instagram'da engellemiş ve hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Seda Sayan da Demet Akalın'a instagram hesabından yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu. Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, Demet Akalın'a cevap verdi "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar, anlaşmanız BİTTİ " dedi.