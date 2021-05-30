Gerginlik sürüyor! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a yanıt geldi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Gerginlik sürüyor! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a yanıt geldi 30.05.2021 | 14:34
00:18
Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 30.05.2021 | 14:17
06:28
Taksim meydanı'nda kemerli kavga | Video 30.05.2021 | 12:44
01:21
00:26
02:50
Otomobili gözleri önünde alev topuna döndü | Video 30.05.2021 | 12:10
00:59
Dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı | Video 30.05.2021 | 11:43
05:48
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava | Video 30.05.2021 | 11:31
00:56
Uyuşturucuyu köpeğin tasmasına sakladılar | Video 30.05.2021 | 10:54
00:58
Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı pahalıya patladı | Video 30.05.2021 | 10:54
00:54
20 saniye sürdü! Ataşehir'de far hırsızlığı araç kamerasına yansıdı | Video 30.05.2021 | 10:38
00:37
03:47
Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası | Video 30.05.2021 | 10:11
00:43
Küçükçekmece’de bıçaklı "yan baktın" kavgası kamerada | Video 30.05.2021 | 10:11
06:42
Ankara'da yalnız yaşayan kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 30.05.2021 | 09:46
01:28
Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı | Video 30.05.2021 | 09:41
02:22
Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı | Video 30.05.2021 | 09:16
03:13
Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler | Video 30.05.2021 | 09:07
04:04
00:44
Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı | Video 30.05.2021 | 08:39
Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programının bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı instagram'da engellemiş ve hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Seda Sayan da Demet Akalın'a instagram hesabından yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu. Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, Demet Akalın'a cevap verdi "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar, anlaşmanız BİTTİ " dedi.