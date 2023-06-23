Giresun'da sel: 1 kayıp | Video 23.06.2023 | 12:12 Giresun’un merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde etkili olan sel ve su baskınları sırasında Çağlayan Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Rıdvan Coşar(50) isimli şahsa ulaşılamadığı ve bulunması için arama çalışması başlatıldığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili bilgi veren Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, şu ana kadar selde bir can kaybı yaşanmadığını ancak Çağlayan Mahallesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Rıdvan Coşar(50) isimli şahsa henüz ulaşılamadığını söyledi. Çetin "Vatandaşımız evinde miydi, yok muydu, başka bir yere mi gitti onu araştırıyoruz. Bulunması için çalışma başlatıldı" dedi.