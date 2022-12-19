Göle'de hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,1 dereceye kadar düştü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Erzincan’da sis ve soğuk hava etkili oluyor | Video 19.12.2022 | 09:43
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Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı | Video 19.12.2022 | 08:59
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Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 19.12.2022 | 08:36
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Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı | Video 19.12.2022 | 08:36
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Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 18.12.2022 | 21:35
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Şanlıurfa’da çöpten eşek ayakları ve derisi çıktı | Video 18.12.2022 | 16:41
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Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli | Video 18.12.2022 | 15:15
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138 ATM’den binlerce lira çaldılar! ATM fareleri yakalandı | Video 18.12.2022 | 14:25
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THY, Serebral Palsi hastası İnci Beren'in hayalini gerçekleştirdi | Video 18.12.2022 | 14:26
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İstanbul’da fuhuş operasyonu! Polis 12 adrese baskın yaptı | Video 18.12.2022 | 14:20
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Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,1 dereceye kadar düştü.
Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,7 derece ölçülürken, Göle ilçesi 14,1, Çıldır'da 6,7, Damal'da 2,6, Hanak'ta 7 ve Posof'ta 1,9 derece olarak ölçüldü.