Göle'de hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,1 dereceye kadar düştü | Video

Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,1 dereceye kadar düştü.

Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili etkiliyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, Kura nehrinin yüzeyi kısmen dondu. Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen vatandaşlar ise dondurucu soğuklara alışık olmadıklarını söyleyerek, ''İlk defa böylesine bir soğuk gördük. Şu an hava sıcaklığı eksi derece. Ben Diyarbakır'da böyle bir soğuk görmedim. Ama kar yağışı ve soğuk nedeniyle ağaçlar kırağı tutmuş ve güzel görüntüler ortaya çıkmış'' dedi.Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,7 derece ölçülürken, Göle ilçesi 14,1, Çıldır'da 6,7, Damal'da 2,6, Hanak'ta 7 ve Posof'ta 1,9 derece olarak ölçüldü.