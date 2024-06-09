Gümüşhane'nin gizli bahçesi mest ediyor: Dipsiz Göl | Video 09.06.2024 | 09:33 Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dörtkonak köyü sınırlarında bulunan ve yüksek dağların zirvelerinde yer alan Dipsiz Göl, çevresindeki göllerle birlikte bahar mevsiminde büyüleyici manzaralar sunuyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehir merkezine sadece 25 dakika uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Dipsiz Göl, bahar mevsimiyle birlikte etrafındaki irili ufaklı 10 gölle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kar, yağmur ve kaynak sularıyla beslenen Dipsiz Gölün adının uzun yıllar önce su içmek için göle yaklaşan sığırların gölün ortasına geldiğinde batarak kaybolmasından geldiği rivayet ediliyor.

Zirvelerinde Aygır Göl, Kuru Göller adında başka göller ve irili ufaklı 15'ten fazla doğal göl bulunan Dörtkonak köyü Artabel Gölleri Tabiat Parkından sonra Gümüşhane'de en fazla gölün bulunması nedeniyle ikinci göller bölgesi olarak adlandırılıyor.

Tarihi linyit kömürü madeni ve yaşı 190 milyon yılı bulan kayalaşmış ağaç fosillerinin de bulunduğu bölge tarihi geçmişi, gölleri, fosil yatakları, kar kuyuları, kireç kuyuları ve diğer değerleri ile önemli bir turizm ve kültür alanı olarak nitelendiriliyor.

Yalnızca gölleriyle değil eşsiz günbatımı manzaralarıyla da bilinen bölgeyi ziyaret eden fotoğraf sanatçısı Samet Çelik, bahar mevsimindeki bu eşsiz manzarayı görüntülemek için Dipsiz Göl'e geldiklerini belirterek, "Gümüşhane gölleriyle meşhur bir yer. Artabel göllerinden sonra da en fazla göl Dipsiz Göl bölgesinde yer alıyor. Yalnızca bu gölün etrafında bu aylarda irili ufaklı 10 göl daha var. Hatta şöyle bir güzelliği de var buranın. Sarı çiçeklerle kalp şeklinde bir güzelliği var Dipsiz Gölün" dedi.

Bu güzelliği fotoğraflamak için akşam saatlerinde göle geldiklerini kaydeden Çelik, "Burası yalnızca bizim değil birçok kişinin uğrak noktası. Sebebi de gün batımını en iyi çekebilecekleri noktalardan bir tanesi. Sarı çiçekleri, papatyalarıyla göldeki ördekleriyle beraber güzel bir ambiyans yakaladık. Gümüşhane'den buraya yarım saat uzaklıkta bir yer. Herkesin gelmesini de isterim buraya. Hatta tavsiye ediyorum. Gün batımı eşliğinde güzel fotoğraflar çıktı. Güneşin kızıllığında güzel fotoğraflar çektik. Çok güzel kadrajlar yakaladık. Ters ışıkta dağların silüetlerini çok güzel çektik" diye konuştu.