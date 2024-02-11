Hakkari Yüksekova'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre; saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.74 kilometre derinlikte olan deprem, Hakkari ve çevresinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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