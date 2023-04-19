Halk efsanesine, defineci tahribatı | Video 19.04.2023 | 10:26 Sivas'ta 7'nci yüzyılda İslamiyet'in yayılması için Anadolu'da fetihlere katıldığı rivayet edilen Ahmet Turani Gazi'nin Türbesi, definecilerin uğrak yeri oldu. Türbenin yakınlarında bulunan ve üzerinde onun atının ayak izleri olduğu öne sürülen kaya, kaçak define avcıları tarafından tahrip edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik Kaplıcası yanındaki hakim tepede halk arasındaki inanışa göre Battal Gazi'nin silah arkadaşı olarak bilinen ve 7'nci yüzyılda İslamiyet'in yayılması için Anadolu'da fetihlere katıldığı rivayet edilen Ahmet Turani Gazi'nin Türbesi, son zamanlarda kaçak definecilerin uğrak yeri oldu. Ahmet Turani Gazi'nin Türbesi yakınlarında bulunan ve üzerinde onun atının ayak izleri olduğu öne sürülen kaya, kaçak define avcıları tarafından tahrip edildi. Kayadaki izler tamamen yok oldu. Yaz döneminde binlerce kişinin ziyaret ederek dua ettiği alandaki tahribat tepki çekti. Bölgeyi ziyaret edenler, halk arasında yüzyıllardır var olan efsanenin yok edilmesinin üzüntüsünü yaşadı.

AHMET TURANİ GAZİ KİMDİR?

Ahmet Turani Gazi 7'nci yüzyılda yaşamış, Abdülvehhab Gazi'nin ve Battal Gazi'nin silah arkadaşıdır. Asıl adı Ahmer Tarran olan Ahmet Turani Gazi iddiaya göre bir Rum asılzadesidir. Battal Gazi'nin gücü karşısında Müslümanlığı kabul etmiş ve Battal Gazi'nin en yakın silah arkadaşlarından biri olmuştur. Efsaneye göre ise Ahmet Turani Gazi, Beypınar köyü yakınlarında yaralanınca atıyla beraber Soğuk Ilıca kayalıklarına atlar. Atının ayakları kayalıklara gömülür. Mezarının ilerisinde ayak izlerine benzeyen çukurlar vardır. Bunlar inanışa göre Ahmet Turani Gazi'ın atının ayak izleridir. Aynı izlerin karşı kayalıklarda da bulunduğu, bu izlerin atın bir kayadan diğerine atladığı sırada nal izlerinden oluştuğu rivayet edilmektedir.