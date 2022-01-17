Video Yaşam Hatay Kırıkhan'da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hatay Kırıkhan'da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay Kırıkhan'da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

17.01.2022 | 15:41

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu H.D., polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu H.D. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli H.D.'nin ikametinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 88 adet malzeme ele geçiridi. Şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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