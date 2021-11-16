Video Yaşam Havalimanı yolunu kapatıp yarış yapan araçlardan birinin Gökhan Çıra olduğu ortaya çıktı | Video
Havalimanı yolunu kapatıp yarış yapan araçlardan birinin Gökhan Çıra olduğu ortaya çıktı | Video

Havalimanı yolunu kapatıp yarış yapan araçlardan birinin Gökhan Çıra olduğu ortaya çıktı | Video

16.11.2021 | 13:24

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İstanbul Havalimanı yolunda 3 lüks araç, yan yana durdurup trafiği kapatarak yarış startı verdi. Lüks araçlardan birinin Selin Çiğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra olduğu ortaya çıktı.

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Hasdal İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen bir cip ve 2 otomobil, sürücüleri tarafından yolun ortasında durdurmuştu. Yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı vermişti. Trafikteki araçlara makas atarak ilerleyen otomobillerden, birinin Ünlü Fenomen Selin Çiğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya ait olduğu ortaya çıktı. Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili denetme başlattı.

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