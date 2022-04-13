Video Yaşam Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video

Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video

13.04.2022 | 09:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video 00:32
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video 13.04.2022 | 09:00
Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma’dan kaçamadı | Video 00:56
Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma'dan kaçamadı | Video 13.04.2022 | 09:00
Kayseri’de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video 02:37
Kayseri'de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video 13.04.2022 | 08:42
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü | Video 01:59
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü | Video 13.04.2022 | 08:42
Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor | Video 02:30
Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor | Video 12.04.2022 | 23:15
Bahis operasyonunda 27 gözaltı | Video 01:54
Bahis operasyonunda 27 gözaltı | Video 12.04.2022 | 22:43
Çin’i fırtına vurdu: 20 yaralı | Video 00:31
Çin’i fırtına vurdu: 20 yaralı | Video 12.04.2022 | 22:40
Kayseri’de pitbull dehşeti | Video 05:29
Kayseri'de pitbull dehşeti | Video 12.04.2022 | 21:18
Tartıştığı kişiyi silahla yaralamıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı | Video 00:22
Tartıştığı kişiyi silahla yaralamıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı | Video 12.04.2022 | 21:04
Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in kızı Elif Özüm’ün ilk dersi | Video 00:18
Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in kızı Elif Özüm'ün ilk dersi | Video 12.04.2022 | 20:51
Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video 02:11
Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video 12.04.2022 | 20:09
Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı | Video 01:54
Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı | Video 12.04.2022 | 18:09
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:44
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 12.04.2022 | 18:02
Otomobil iş yerine böyle daldı | Video 01:53
Otomobil iş yerine böyle daldı | Video 12.04.2022 | 17:48
Fırında skandal görüntü! Hijyen kurallarını hiçe saydı, yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! | Video 00:28
Fırında skandal görüntü! Hijyen kurallarını hiçe saydı, yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! | Video 12.04.2022 | 15:36
Bitmeyen çalışmayı ti’ye alarak viral oldu 00:24
Bitmeyen çalışmayı ti’ye alarak viral oldu 12.04.2022 | 15:37
Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı 01:16
Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı 12.04.2022 | 14:40
Çorum’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı | Video 03:26
Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı | Video 12.04.2022 | 14:11
Yaya geçidinde çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı | Video 03:08
Yaya geçidinde çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı | Video 12.04.2022 | 14:10
Şırnak’ta dehşet! Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada | Video 00:39
Şırnak'ta dehşet! Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada | Video 12.04.2022 | 12:15

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince; yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu bir şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin Silivri’deki çiftliğinde yapılan aramalarda; kafes içerisinde 4 aylık beyaz kaplan ve 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi. Yavru hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli hakkında ise kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

JASAT ekipleri; yabancı uyruklu bir şahsın Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği bilgisini aldı. Alınan bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı.

HİNDİSTAN'DAN GELMİŞ
Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan, bir adet 4 aylık beyaz kaplan ile bir adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.

Yavrular Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA