Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince; yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu bir şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin Silivri’deki çiftliğinde yapılan aramalarda; kafes içerisinde 4 aylık beyaz kaplan ve 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi. Yavru hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli hakkında ise kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

JASAT ekipleri; yabancı uyruklu bir şahsın Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği bilgisini aldı. Alınan bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı.

HİNDİSTAN'DAN GELMİŞ

Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan, bir adet 4 aylık beyaz kaplan ile bir adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.

Yavrular Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.