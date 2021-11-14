Video Yaşam Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video
Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video

Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video

14.11.2021 | 08:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kars’ta kartpostallık gün batımı 01:45
Kars’ta kartpostallık gün batımı 14.11.2021 | 09:46
Çaldığı günün akşamında yakalandı | Video 00:12
Çaldığı günün akşamında yakalandı | Video 14.11.2021 | 09:33
Sancaktepe’de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı | Video 03:43
Sancaktepe’de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı | Video 14.11.2021 | 09:23
“Hayalet Kumarhane” baskını. Kumarhaneye taşınan Rulet Masası ele verdi | Video 00:38
“Hayalet Kumarhane” baskını. Kumarhaneye taşınan Rulet Masası ele verdi | Video 14.11.2021 | 09:31
Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı 01:23
Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı 14.11.2021 | 09:25
Son Dakika: Bağcılar’daki binada patlama! 03:41
Son Dakika: Bağcılar'daki binada patlama! 14.11.2021 | 09:08
Arnavutköy’de kaza: 3 yaralı 01:23
Arnavutköy'de kaza: 3 yaralı 14.11.2021 | 09:10
JASAT’tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video 01:29
JASAT'tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video 14.11.2021 | 09:09
Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi | Video 02:38
Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi | Video 14.11.2021 | 08:52
Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 04:01
Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 14.11.2021 | 08:52
Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı 00:44
Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı 14.11.2021 | 09:00
Bahçeye uçtu, aracına binip kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video 02:34
Bahçeye uçtu, aracına binip kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video 14.11.2021 | 08:52
İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:05
İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı | Video 14.11.2021 | 08:52
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu | Video 01:30
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu | Video 14.11.2021 | 08:52
Üsküdar’da boşandığı eşine kurşun yağdırdı | Video 01:35
Üsküdar’da boşandığı eşine kurşun yağdırdı | Video 14.11.2021 | 08:52
Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video 01:30
Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video 14.11.2021 | 08:53
Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal’den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı... 00:44
Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal'den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı... 13.11.2021 | 16:35
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar 02:28
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar 13.11.2021 | 16:01
TEM’de kaza: 3 yaralı 01:46
TEM’de kaza: 3 yaralı 13.11.2021 | 11:39
İstanbul Havalimanı’nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı 01:01
İstanbul Havalimanı'nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı 13.11.2021 | 12:10

Hız sınırlarını aşan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan 45 sürücü, Polis Helikopteri’nden tespit edildi. 45 sürücüye 14 bin 512 lira trafik cezası kesildi. O anlar helikopter ve polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; 13 Kasım Cumartesi günü helikopterle havadan geniş kapsamlı bir trafik denetimi yaptı. Hız sınırlarını aşan, emniyet şeridi ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve trafik kuralları ile trafik güvenliğini ihlal ettikleri havadan tespit edilen 45 araç sürücüsü belirlendi. Araçların plakaları Polis Helikopteri'nden güzergahlarda görev yapan Trafik Polisleri'ne aktarıldı. Durdurulan 45 aracın sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun farkı maddelerden ötürü toplamda 14 bin 512 lira trafik cezası kesildi. O anlar helikopter ve polis kameralarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA