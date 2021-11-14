Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video

Hız sınırlarını aşan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan 45 sürücü, Polis Helikopteri’nden tespit edildi. 45 sürücüye 14 bin 512 lira trafik cezası kesildi. O anlar helikopter ve polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; 13 Kasım Cumartesi günü helikopterle havadan geniş kapsamlı bir trafik denetimi yaptı. Hız sınırlarını aşan, emniyet şeridi ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve trafik kuralları ile trafik güvenliğini ihlal ettikleri havadan tespit edilen 45 araç sürücüsü belirlendi. Araçların plakaları Polis Helikopteri'nden güzergahlarda görev yapan Trafik Polisleri'ne aktarıldı. Durdurulan 45 aracın sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun farkı maddelerden ötürü toplamda 14 bin 512 lira trafik cezası kesildi. O anlar helikopter ve polis kameralarına yansıdı.