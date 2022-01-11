Hem ceza yedi hem aracı bağlandı! Ehliyeti de kaptırdı | Video

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İstanbul’da “Drift” yapan bir sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi. Sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edilen sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu İlçesi Litros Ayvalı Dere Caddesi üzerinde "Drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. S.S.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Drift Yapmak" maddesine istinaden 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi ve sürücünün sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi. Sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. S.S.'ye ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.