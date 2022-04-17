Video Yaşam Hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdüler | Video
Hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdüler | Video

Hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdüler | Video

17.04.2022 | 11:22

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İstanbul Gaziosmanpasa'da çevre sakinleri yakaladıkları hırsızlık yaptığını iddia ettikleri kişiyi, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Sultangazi'de ise vatandaşların ihbar ettiği bir kişi, hırsızlık amacıyla girdiği depoda polis tarafından gözaltına alındı.

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Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde iddiaya göre; saat 02.40 sıralarında park halindeki bir otomobilin yanına gelen kişi, otomobilin kapısını zorlayarak açmaya çalıştı. İftar hazırlığı yapan çevre sakini ise durumu fark ederek otomobilin sahibine haber verdi. Aşağıya inen otomobilin sahibi ve yanındaki kişi, şüpheliyi yakaladı. Bu iki kişi daha sonra sokak ortasında şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre dayak yiyen şüpheli, serbest bırakılınca sokaktan ayrıldı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde ise bir kişi, depo olarak kullanılan bir binanın giriş katındaki daireye girdi. Sesleri duyan bina sakinlerini durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, dairede bulunan şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

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