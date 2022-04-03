Video Yaşam Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video

Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video

03.04.2022 | 10:23

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İstanbul Zeytinburnu’nda bir şüpheli, park halindeki aracın içinde oturan husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırgan şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşırken, vücudunun farklı yerlerinden vurulan şahıs arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.T. park halindeki otomobilin içinde otururken şüpheli kişi sakin adımlarla aracın yanına geldi. Şüpheli, bir anda belindeki silahı çıkararak husumetlisine 4-5 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan A.T. aracının içinden çıkarak kendini kaldırıma bıraktı. Arkadaşları yaralı A.T.'yi otomobile geri bindirerek hastaneye götürdü. Vücudunun farklı yerlerine kurşun isabet eden A.T.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan kişi hızla olay yerinden uzaklaşırken silah seslerini duyan polis ekipleri peşine takıldı. Uzun süren kovalamacanın ardından saldırgan izini kaybettirmeyi başardı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sakin adımlarla park halindeki aracın yanına gelen şüpheli belindeki silahı çıkararak A.T.'ye ateş ediyor. Şüpheli koşarak uzaklaşırken kısa süre önce olay yerinden geçen polis ekipleri peşine takılıyor. Arkadaşları yaralı A.T.'yi otomobille hastaneye götürüyor.

Silah seslerini duyduktan sonra olay yerine gelen mahalle sakini, "Ben o an da kahvedeydim. Silah seslerini duydum. Dört beş el ateş edildi. Dışarı çıktığımızda herkes gitmişti. Şahsın aşağıya doğru kaçtığını gördük. Biz ateş edildikten sonra dışarı çıktık. Olay anını göremedik. Vurulan kişiler arabanın içindeydi, arabayla gittiler. Herhangi bir şey göremedik" şeklinde konuştu.

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