İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video

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İstanbul'un fethinde burçlara bayrak diken Ulubatlı Hasan'ın köyündeki 614 yıllık tarihi cami 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı.
Caminin 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldığını ifade eden Tekbirsen Genel Başkan Vekili ve Camii İmamı Zübeyir Demirkaya, "Ulubatlı Hasan'ın köyünde bulunan tarihi camiyi Yıldırım Beyazıt Han annesi Valide Sultan adına yaptırmıştır. 614 yıllık camii 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş tarihi camiyi görmek için geliyor. Köyümüzün manzarası çok güzel gelenler buraya hayran kalıyor" dedi.