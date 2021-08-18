Video Yaşam İBB Barınağındaki dehşet görüntülerin üstü kapatıldı, iş makineleri gazetecileri görünce kaçtı | Video

İBB Barınağındaki dehşet görüntülerin üstü kapatıldı, iş makineleri gazetecileri görünce kaçtı | Video

İBB Barınağındaki dehşet görüntülerin üstü kapatıldı, iş makineleri gazetecileri görünce kaçtı | Video
18.08.2021 | 16:10

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İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.

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Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki skandal görüntülerin ardından toplu hayvan mezarını kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. İş makinelerinin kaçtığı o anlar drone ile havadan görüntülendi.

İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki telef olmuş hayvan cesetlerinin görüntülerinin ardından basın mensuplar bakımevinin kapısına dayandı. İş makinelerinin telef olmuş hayvan cesetlerinin olduğu alanı kapadığını gören basın mensupları, alandan görüntü almaya başlayınca iş makineleri bulundukları alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. Güvenlik görevlileri basın mensuplarını toplu hayvan mezarının bulunduğu alandan uzaklaştırmaya çalışırken alana gelen bakımevinin başhekimi Mevlüt Maytalman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAZEN HAYVAN GÖMÜLERİMİZ GEÇ OLABİLİYOR"
Basına açıklamalarda bulunan Tepeören Bakımevi Başkhekimi Mevlüt Maytalman, "Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde 39 ilçenin gömü hizmeti yapılmaktadır. Tüm ilçeler gömü hizmetine bizim birimimizden almaktadır. Normal şartlarda zaten bakanlığımızın da kararıyla ölen hayvan için çukurlar kazılır, çukura atılır ve sıkıştırılmış toprakla gömülür. Mevzuat da budur. Biz de günlük ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza, üstünü kapatıyoruz. Ama bazen biraz geç olabiliyor gömülerimiz. Bunun haricinde biz dışarıdan sadece ölmüş hayvan getirmiyoruz. Birkaç hafta kalmış, kurtlanmış hayvanları da getiriyoruz." dedi.

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