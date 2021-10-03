Video Yaşam İGDAŞ'ın gönderdiği 5 bin TL'lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video
İGDAŞ'ın gönderdiği 5 bin TL'lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video

İGDAŞ'ın gönderdiği 5 bin TL'lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video

03.10.2021 | 12:58

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İstanbul'da yaz ayında gelen 5 bin TL tutarındaki doğalgaz faturasını görünce neye uğradığını şaşıran Eren Erbey, 1 ay sonra 5 bin 868 TL tutarındaki faturayı görünce ikinci kez hayatının şokunu yaşadı.

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Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde ikamet eden Eren Erbey, yaz ayında gelen 5 bin 208 TL'lik doğalgaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı. 1 ay sonra tekrardan 5 bin 853 TL'lik doğalgaz faturası geldiğini gören Erbey, ikinci kez şok yaşadı. İlk gelen doğalgaz faturası İGDAŞ tarafından kontrol edildikten sonra 45 TL'ye düşen Erbey'e, şimdi de 3 bin 681 TL kaçak gaz cezası, 2 bin 172 TL de doğalgaz faturası geldi. Saatinin değiştirilmesinden 2 ay sonra fatura krizi ile karşılaşan Eren Erbey, tekrardan İGDAŞ'a itirazda bulundu. Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen abonelik işlemlerini sonlandırmayan Erbey, faturada oluşan yanlışlık için yetkililerden yardım bekliyor.

Eren Erbey, "Bu faturaya istinaden İGDAŞ'a gittiğimizde doğalgazın kaçak olduğu bize belirtildi. Biz bir önceki fatura mağduriyetini yaşadığımız dönemde doğalgaz saatimin değiştiği söylendi. Benim iznim veya haberim olmadan ve bana gelen 2. faturamda da benim saatle oynadığım ve kaçak kullandığım söyleniyor. Ben zaten çalışıyorum, sabah saat 09.00'da evden çıkıyorum, akşam 21.00-22.00 gibi eve giriyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, ev boş. Beyaz Masa'ya defalarca yazdım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yazdım, sadece bir defa arandım 'Size dönüş yapacağız' denildi. Ben karşımda muhatap bulamıyorum. Saatimin değişmesinden dolayı bir hata varsa benim ne suçum var burada. Sonuçta bu elektrik veya su saati değil doğalgaz saati" dedi.

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