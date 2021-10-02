Video Yaşam İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner
İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner

İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner

02.10.2021 | 16:45

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Alman rap sanatçısı Krom ve Türk vatandaşı Cumhur Frankfurt, Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yılına özel bir rap şarkısı hazırladı. Şarkıda iki kültürü birbirine bağlayan lezzet ve Almanya’nın da milli yemeği haline gelen döner, yükselen trend rap müzik ile birleşti.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle Almanya'da Top Tier Takeover isimli yarışmada iki yıl üst üste serbest stil şampiyonu olan rap sanatçısı Krom ve sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, Türk döneri temalı bir rap şarkısı yaptı.

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