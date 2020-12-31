Video Yaşam İlçe merkezine inen kurtlar böyle görüntülendi | Video

İlçe merkezine inen kurtlar böyle görüntülendi | Video

İlçe merkezine inen kurtlar böyle görüntülendi | Video
31.12.2020 | 14:43

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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezine kadar indi.

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İlçe merkezinde bulunan TOKİ konutlarına kadar gelen kurtlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. Bölgede bulunan binalar arasında yiyecek arayan kurt sürüsü burada kendilerine havlayan köpeği de parçaladılar. Köpek kurtların kendisine yönelmesiyle kaçarken kurt sürüsü de köpeğin peşine düştü. Bu anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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