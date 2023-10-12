İş yerine molotoflu saldırı! O anlar kamerada | Video
Nevşehir de bulunan bir işyerine kimliği belirsiz iki kişi tarafından molotof kokteyli atılarak yakılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı anlayan iş yeri sahibi Ahmet Özdemir, "Dün sabah iş yerime geldim. Yerde kırık bira şişesi gördüm. İçeri girdiğimde ise yağ bidonları yanında yarı kırılmış molotof görünce iyice şüphelenerek video kaydını incelemeye başladım. Sabah 05:29 da iş yeri önüne gelen 2 kişi, dükkanıma üç tane molotof atıyor. İki tanesi neyse ki camda patlıyor sadece biri içeri düşüyor. İçerde yanıcı maddeler vardı Allah'tan bir şey olmuyor ve kendiliğinden sönüyor. Olay anında dükkan içinde bulunan köpeğimizde hala olayın etkisi altında içeri giremiyor. Olayın faillerinin biran evvel bulunarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyorum" dedi.
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