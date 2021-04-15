Video Yaşam İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler | Video

İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler | Video

İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler | Video
15.04.2021 | 08:52

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OTOMATİK OYNAT

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İşitme engellilere yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Fırat Delikanlı isimli magandanın ardından bu sefer de Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir ile beraberindekilerin engelli bir genci dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Gruptakilerin engelli genci darp edebilmek için sıraya girdikleri görülüyor. Öte yandan Faruk Demir’in işkenceci Fırat Delikanlı ile aynı fotoğrafta yer aldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir ile aynı oda içerisinde bulunan kalabalık bir grubun kendileri gibi işitme engelli bir kişiyi dövdüğü görüntüler sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde Faruk Demir olduğu iddia edilen bir kişi, işaret dili ile iletişim kurmaya çalıştığı kişiyi darp ediyor. Gruptaki diğer kişilerin de engelli genci darp edebilmek için sıraya girdikleri ve teker teker yumruk attıkları görülüyor.

FIRAT DELİKANLI İLE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde işitme engelli bulunan Fırat Delikanlı'nın kendisi gibi işitme engelli kişilere işkence ettiği görüntüler yayınlanmıştı. Fırat Delikanlı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflardan birinde Faruk Demir ile beraber poz verdiği ortaya çıktı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA
Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında "Sosyal Medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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