Video Yaşam İstanbul Avcılar'da servis aracının altında kalan Minik Eylül Mirzaoğlu’nun ölümü davasında flaş gelişme | Video

İstanbul Avcılar'da servis aracının altında kalan Minik Eylül Mirzaoğlu’nun ölümü davasında flaş gelişme | Video

İstanbul Avcılar'da servis aracının altında kalan Minik Eylül Mirzaoğlu’nun ölümü davasında flaş gelişme | Video
18.03.2021 | 09:41

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İstanbul Avcılar’da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu’nun (8) ölümüne ilişkin ikinci dava okul müdürü Umur Buğa’ya açıldı. İddianamede Buğa’nın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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İstanbul Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, servis şoförü Hüseyin Yıldırım hakkındaki tahkikatın sonlandırıldığı, daha sonra okul müdürü Umur Buğa hakkında aynı suçla ilgili ihbarda bulunulduğu aktarıldı.


"İndirme bindirme yerleri belirlenmedi, düzenleme yapılmadı"
İddianamede okul müdürü şüpheli Umur Buğa hakkında soruşturma izni verildiği belirtilerek "Şüpheli Umur Buğa atılı suçlamayı kabul etmedi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı" vurgulandı.


"Nöbetçi öğretmenlere talimatname verilmedi"
MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılması gerekenlere de değinilen iddianamede "Nöbetlerde uyulması gereken esaslarla ilgili okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanıp öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmediği, diğer personelin görevleri de ilgili mevzuat çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmediği anlaşılmıştır" denildi.


"Önlemleri aldırmayan idare tali kusurlu"
İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda da "Kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da bu araç sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" tespitlerine yer verildi.


Umur Buğa'nın 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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