Video Yaşam İstanbul Esenler'de motosikletin üzerinden düşen yolcu kamerada

İstanbul Esenler'de motosikletin üzerinden düşen yolcu kamerada

İstanbul Esenler'de motosikletin üzerinden düşen yolcu kamerada
02.08.2021 | 11:09

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İstanbul Esenler TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda motosikletteki yolcu düştü. Yolcunun düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Esenler Mevkii üzerinde meydana geldi. Motosikletle giden 2 kişiden arka kısımda oturan yolcu bir anda düştü. Düşmenin etkisi ile sürüklenen kişiyi görenler olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı. Yolcunun düşme anı ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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