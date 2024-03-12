İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı bahis çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video
ATM’lerden QR kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis oynayarak haksız kazanç elde eden, kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü gerçekleştirdikleri belirlendi.
FİNANSAL HESAPLARDA 600 MİLYON TL DÖNGÜ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin banka hesaplarına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin finansal hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ele geçirildi.
60 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yasadışı bahis eylemlerinde kullanılan adreslerde aynı suça karıştığı tespit edilen 7 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.
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