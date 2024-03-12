Video Yaşam İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı bahis çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı bahis çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı bahis çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video

12.03.2024 | 16:17

ATM’lerden QR kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis oynayarak haksız kazanç elde eden, kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü gerçekleştirdikleri belirlendi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ATM'lerden QR kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan, kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'un Zeytinburnu, Küçükçekmece, Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Sultangazi, Kadıköy ve Bakırköy ilçeleri ile Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana, İzmir'de toplamda 69 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

FİNANSAL HESAPLARDA 600 MİLYON TL DÖNGÜ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin banka hesaplarına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin finansal hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ele geçirildi.

60 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yasadışı bahis eylemlerinde kullanılan adreslerde aynı suça karıştığı tespit edilen 7 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.
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