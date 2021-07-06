İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 'dağsız tünel' olay olmuştu, son hali görüntülendi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nında artan yolcu yükü nedeniyle yapılan yeni pistin inşası devam ediyor. Yapılan yeni pistin bağlantı yolu için inşa edilen tüneller “dağsız tünel” olarak CHP’li meclis üyesi tarafından alay konusu olmuştu. Öte yandan, havalimanındaki tünelin son hali böyle görüntülendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı her geçen gün artıyor. Artan yolcu sayısı nedeniyle yetersiz kalan uçak pistine ek olarak 2. bir pistin inşasına başlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yeni pistin inşasında bağlantı yolu olarak kullanılacak tünellerin inşası CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü tarafından alay konusu olmuştu. Tünelden geçerken video çekerek trafiği de tehlikeye atan Üzümcü, "Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu" diyerek, havalimanındaki bağlantı yolu tünelleriyle dalga geçmişti. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yeni pistin inşası ve bağlantı yolu tünellerinin son hali görüntülendi.