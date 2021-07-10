İstanbul Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahsın cezası belli oldu!
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İstanbul Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği, olayın gerçekleştiği ev sahibini ise ölümle tehdit ettiği iddia edilen Mehmet Hanifi B.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığı, 'basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapse mahkum eden mahkeme, diğer suçlardan ise beraatına karar verdi.
İstanbul Şişli'de, 9 Aralık 2020 tarihinde kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı (26), arkadaşı Ceylan A.'nın evinde darp ettiği, olayın gerçekleştiği ev sahibini ise ölümle tehdit ettiği iddia edilen sanık Mehmet Hanifi B.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesince, basit yargılama usulüyle görülerek karara bağlanan davada sanık, 'basit yaralama' suçundan indirim uygulanarak 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Şikayetçi beyanlarının yeterli olmadığını kaydeden mahkeme, 'tehdit', 'hakaret' ile 'huzur ve sükunu bozma' suçlarından beraatine hükmetti.